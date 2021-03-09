МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Биткоин продолжит свой рост, но из-за своей архитектуры, в конце концов, будет взломан и обесценится, но произойдет это еще не скоро, полагает член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов. Биткоин может рухнуть из-за своего создателя

"Рост стоимости биткоина зашит в его математику. Примерно каждые два года происходит удвоение стоимости энергии, необходимой для выработки одного блока. Раз в два года стоимость биткоина автоматически должна вырасти. Если биткоин будет расти, как он растет сейчас, то через 10 лет он потребует энергию всего мира на выработку одного блока. То есть для его роста есть ограничение — он блокируется ценой энергетики. Другой риск, что поскольку биткоин построен на взламываемой архитектуре, то через какое-то время он может быть взломан и обесценится. Но до того момента на нем можно будет сделать огромные капиталы", — сказал Кузнецов.

"Когда-то биткоин лопнет, но это произойдет не через год и не через два", — подчеркнул он.

Сам биткоин Кузнецов сравнил с новым золотом.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.