МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Рост стоимости биткоина, фиксируемый в последние дни, объясняется интересом крупных, институциональных инвесторов, вдобавок криптовалюту считают защитным активом от инфляции, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем его цена снова перешла к росту.

Сейчас стоимость биткоина превышает 54 тысячи долларов. При этом за сутки ранее эта цена достигала уровня в 57,258 тысячи, отметил эксперт, ссылаясь на данные CoinMarketCap (высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам).

"Причины роста все те же — признание биткоина защитным активом на фоне инфляции и интерес "институционалов", — заявил Костарев.

Эксперт поясняет: накануне палата представителей конгресса США окончательно одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса объемом 1,9 триллиона долларов, предложенный президентом страны Джо Байденом. По мнению многих экспертов, подобные действия будут способствовать дальнейшему росту инфляции, отмечает Костарев.

Что касается интереса институциональных инвесторов, то здесь сыграло роль заявление президента и операционного директора банка Goldman Sachs Group, Inc. Джона Уолдрона, уверен эксперт. Уолдрон заявил, что банк рассматривает варианты для удовлетворения клиентского спроса на инвестиции и владение биткоином. Кроме того, в Goldman Sachs ожидают сохранения тренда на рост онлайн-продаж и прогнозируют связанный с ними "взрыв" использования криптовалют, резюмировал Костарев.