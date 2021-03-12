МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Биткоин в пятницу вряд ли резко подскочит в цене, хотя небольшая тенденция к росту сохраняется; к концу дня криптовалюта может торговаться в районе 57 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Эксперт объяснил подорожание биткоина

За прошедшие сутки крипторынок не претерпел каких-то серьезных изменений, отметил он. Эксперт ожидает, что до конца пятницы сохранится примерно такое же настроение.

В течение четверга биткоин торговался в диапазоне 54-57 тысяч долларов, в частности, на бирже Binance.

"Мы не ожидаем сегодня каких-либо резких скачков стоимости биткоина, который при этом все же сохраняет небольшую тенденцию к росту. К концу дня пятницы 12 марта биржевая стоимость первой криптовалюты может подойти к отметке в $57 000 за монету", — сказал Панушкин.