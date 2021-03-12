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Эксперт ожидает роста биткоина до $57 тысяч
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Биткоин в пятницу вряд ли резко подскочит в цене, хотя небольшая тенденция к росту сохраняется; к концу дня криптовалюта может торговаться в районе 57 тысяч долларов, заявил РИА... ПРАЙМ, 12.03.2021
криптовалюты, биткоин, новости, финансы, рынки, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Биткоин в пятницу вряд ли резко подскочит в цене, хотя небольшая тенденция к росту сохраняется; к концу дня криптовалюта может торговаться в районе 57 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
За прошедшие сутки крипторынок не претерпел каких-то серьезных изменений, отметил он. Эксперт ожидает, что до конца пятницы сохранится примерно такое же настроение.
В течение четверга биткоин торговался в диапазоне 54-57 тысяч долларов, в частности, на бирже Binance.
"Мы не ожидаем сегодня каких-либо резких скачков стоимости биткоина, который при этом все же сохраняет небольшую тенденцию к росту. К концу дня пятницы 12 марта биржевая стоимость первой криптовалюты может подойти к отметке в $57 000 за монету", — сказал Панушкин.