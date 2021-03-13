МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Самыми популярными криптовалютами у россиян, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

"Помимо BTC самыми популярными являются ETH — это вторая по капитализации криптовалюта, которая много лет не теряет свои позиции. И конечно, USDT — основной стейблкоин, используемый на биржах", — сообщил основатель криптовалютной платформы "Кошелек.ру" Михаил Богданов.

С ним соглашается представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко. "Помимо биткоина самые популярные криптовалюты у жителей России — Ethereum и стейблкоин USDT (Tether), частично DAI. Остальные цифровые активы существенно уступают этой троице в популярности", — говорит она.

По ее словам, биткоин и Ethereum рассматриваются как средство для инвестиций. "А стейблкоин USDT — как способ быстро и беспроблемно проводить платежи, в том числе трансграничные", — продолжила эксперт. Футуролог предсказал обесценивание биткоина

Богданов считает, что сейчас на криптовалютном рынке много интересных проектов, за которыми стоит следить. "В основном это топ-30 по капитализации, так как они формируют основу рынка", — добавил он.

При этом Максименко отмечает, что найти перспективные, но еще недооцененные криптовалюты достаточно сложно. "Криптовалюты — высоковолатильный актив. Часто бывает, что не самая популярная криптовалюта на каком-то фоне — новостном или искусственно созданном — растет в цене в несколько раз. А потом также стремительно может упасть", — указала она.