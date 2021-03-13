МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Регулятор США начала проверку в отношении крупнейшей криптобиржи Binance, сообщает РБК со ссылкой на материалы Bloomberg. Эксперты назвали самые популярные у россиян криптовалюты

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проверит, позволяла ли криптобиржа резидентам США торговать деривативами, не имея на это соответствующей лицензии. В публикации подчеркивается, что торговую площадку не обвиняют в нарушениях. Представители Binance сообщили, что сотрудничают с регуляторами по всему миру и строго соблюдают нормативные требования. Глава криптобиржи Чанпэн Чжао призвал не обращать внимания на эти новости.

Сразу после публикации стоимость токена криптобиржи Binance Coin за 15 минут упала до локального минимума $247, снизившись на 7%.