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2021
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Власти США начали расследование в отношении крупнейшей криптобиржи
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Регулятор США начала проверку в отношении крупнейшей криптобиржи Binance, сообщает РБК со ссылкой на материалы Bloomberg. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)... ПРАЙМ, 13.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Регулятор США начала проверку в отношении крупнейшей криптобиржи Binance, сообщает РБК со ссылкой на материалы Bloomberg.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проверит, позволяла ли криптобиржа резидентам США торговать деривативами, не имея на это соответствующей лицензии. В публикации подчеркивается, что торговую площадку не обвиняют в нарушениях. Представители Binance сообщили, что сотрудничают с регуляторами по всему миру и строго соблюдают нормативные требования. Глава криптобиржи Чанпэн Чжао призвал не обращать внимания на эти новости.
Сразу после публикации стоимость токена криптобиржи Binance Coin за 15 минут упала до локального минимума $247, снизившись на 7%.