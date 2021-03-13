МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Биткоин в очередной раз обновил исторический рекорд. Стоимость самой популярной криптовалюты превысила отметку в 59 тысяч долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 13:30 мск монета торгуется на уровне 59738 долларов.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз и 22 февраля биткоин упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов. Затем стоимость криптовалюты снова перешла к росту.

Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.