МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Власти США начали расследование в отношении крупнейшей криптобиржи

По состоянию на 14:36 мск монета торгуется на уровне 60157 долларов.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз и 22 февраля биткоин упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов. Затем стоимость криптовалюты снова перешла к росту.

Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.