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Биткоин обновил исторический рекорд, превысив $60 тысяч
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 13.03.2021
криптовалюты, торги, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:36 мск монета торгуется на уровне 60157 долларов.
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз и 22 февраля биткоин упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов. Затем стоимость криптовалюты снова перешла к росту.
Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.