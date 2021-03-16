2021-03-16T07:04:00+03:00
2021-03-16T07:17:28+03:00
2021-03-16T07:04:00+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210316/833240801.html
Биткоин резко подешевел за сутки
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цена биткоина приблизилась к отметке $54 тыс. во вторник утром. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса CoinDesk. За сутки криптовалюта подешевела почти на 10%... ПРАЙМ, 16.03.2021
новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83239/51/832395117.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/51/832395117.jpg
https://1prime.ru/images/83239/51/832395116.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/51/832395116.jpg
https://1prime.ru/images/83239/51/832395115.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/51/832395115.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210302/833139986.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена биткоина приблизилась к отметке $54 тыс. во вторник утром. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса CoinDesk. За сутки криптовалюта подешевела почти на 10%.
Биткоин теряет в цене спустя несколько дней роста в марте. 13 марта цена преодолела психологическую отметку в $60 тыс. и обновила исторический рекорд. Позднее биткоин подорожал до наивысшего в истории значения в $61,5 тыс.
Капитализация биткоина на данный момент оценивается в $1 трлн 008 млрд.