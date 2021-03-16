МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена биткоина приблизилась к отметке $54 тыс. во вторник утром. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса CoinDesk. За сутки криптовалюта подешевела почти на 10%. Биткоин может рухнуть из-за своего создателя

Биткоин теряет в цене спустя несколько дней роста в марте. 13 марта цена преодолела психологическую отметку в $60 тыс. и обновила исторический рекорд. Позднее биткоин подорожал до наивысшего в истории значения в $61,5 тыс.

Капитализация биткоина на данный момент оценивается в $1 трлн 008 млрд.