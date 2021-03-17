2021-03-17T02:36:21+03:00
2021-03-17T02:36:21+03:00
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Эксперты объяснили откат биткоина
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По мнению аналитиков, ралли биткоина в марте было обусловлено новостями о стимулирующих мерах в США. На этом фоне многие рисковые активы начали расти, биткоин подорожал до... ПРАЙМ, 17.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. По мнению аналитиков, ралли биткоина в марте было обусловлено новостями о стимулирующих мерах в США. На этом фоне многие рисковые активы начали расти, биткоин подорожал до исторического максимума в $61,5 тыс., сообщает "Инвест-Форсайт".
Однако на этой неделе криптовалюта потеряла в цене примерно 10%.
"Ситуация начала разворачиваться, потому что на рынке не было такого "бычьего" настроя, как думали некоторые биткоин-трейдеры", — пояснил главный инвестиционный директор инвесткомпании Arca Джефф Дорман.
Тем не менее за последний год биткоин вырос более чем на 1000%, чему способствовали признаки увеличения институционального и корпоративного интереса наряду с обычным спекулятивным спросом, отмечают эксперты. Капитализация биткоина на данный момент оценивается примерно в $1 трлн.