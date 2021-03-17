МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. По мнению аналитиков, ралли биткоина в марте было обусловлено новостями о стимулирующих мерах в США. На этом фоне многие рисковые активы начали расти, биткоин подорожал до исторического максимума в $61,5 тыс., сообщает "Инвест-Форсайт". Биткоин резко подешевел за сутки

Однако на этой неделе криптовалюта потеряла в цене примерно 10%.

"Ситуация начала разворачиваться, потому что на рынке не было такого "бычьего" настроя, как думали некоторые биткоин-трейдеры", — пояснил главный инвестиционный директор инвесткомпании Arca Джефф Дорман.

Тем не менее за последний год биткоин вырос более чем на 1000%, чему способствовали признаки увеличения институционального и корпоративного интереса наряду с обычным спекулятивным спросом, отмечают эксперты. Капитализация биткоина на данный момент оценивается примерно в $1 трлн.