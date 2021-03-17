МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина начала снижаться в последние дни после рекордного роста, и сейчас криптовалюта уже привлекательна для тех, кто ждал небольшой коррекции в цене, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на среду

По данным CoinMarketCap, за прошедшие сутки цена биткоина колебалась в диапазоне от 53,5 тысячи долларов до 56,8 тысячи.

"Сейчас биткоин привлекателен для тех покупателей, которые и ждали небольшую коррекцию в цене", — сказал Костарев.

Последний скачок цены до рекордных 60 тысяч долларов (в выходные) был в большей степени связан с ожиданиями роста покупок со стороны розничных инвесторов на "вертолетные" деньги от новой администрации США, поясняет собеседник агентства. "А текущая коррекция скорее связана с фиксацией прибыли, но некоторые аналитики видят корреляцию с решением правительства Индии запретить криптовалюты и опасениями того, что этому примеру могут последовать и другие государства", — считает Костарев. Эксперты объяснили откат биткоина

Впрочем, никогда нельзя забывать о тех колебаниях в стоимости, которым биткоин подвержен, и всегда стоит быть готовым к значительным временным потерям.

"По мнению рыночных аналитиков, опасаться стоит отскока цены до минимального значения прошлой коррекции — 45 тысяч долларов", — указывает эксперт.