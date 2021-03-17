Эксперт предупредил о возможных скачках биткоина
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина начала снижаться в последние дни после рекордного роста, и сейчас криптовалюта уже привлекательна для тех, кто ждал небольшой коррекции в цене, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.
По данным CoinMarketCap, за прошедшие сутки цена биткоина колебалась в диапазоне от 53,5 тысячи долларов до 56,8 тысячи.
"Сейчас биткоин привлекателен для тех покупателей, которые и ждали небольшую коррекцию в цене", — сказал Костарев.
Последний скачок цены до рекордных 60 тысяч долларов (в выходные) был в большей степени связан с ожиданиями роста покупок со стороны розничных инвесторов на "вертолетные" деньги от новой администрации США, поясняет собеседник агентства. "А текущая коррекция скорее связана с фиксацией прибыли, но некоторые аналитики видят корреляцию с решением правительства Индии запретить криптовалюты и опасениями того, что этому примеру могут последовать и другие государства", — считает Костарев.
Впрочем, никогда нельзя забывать о тех колебаниях в стоимости, которым биткоин подвержен, и всегда стоит быть готовым к значительным временным потерям.
"По мнению рыночных аналитиков, опасаться стоит отскока цены до минимального значения прошлой коррекции — 45 тысяч долларов", — указывает эксперт.
https://1prime.ru/cripta/20210317/833250536.html