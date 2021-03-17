ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Первый во Франции аукцион, на котором в качестве лотов выставлены биткоины, стартовал в среду онлайн-формате, в общей сложности будут проданы более 600 биткоинов. Эксперт предупредил о возможных скачках биткоина

Как пишут французские СМИ, выставленные на торги 611 биткоинов были конфискованы Агентством по возврату арестованных и конфискованных активов (AGRAS). По информации издания Numerama, подавляющее большинство конфискованных биткоинов были изъяты у лиц, которые подозреваются во взломе платформы Gatehub в 2019 году.

Торги организованы парижским аукционным домом Kapandji Morhange. Они начались в 9.00 (11.00 мск). С утра на продажу выставлены 437 лотов: от 0,11 биткоина до 2 бикоинов. Во второй половине дня будут продаваться 42 более дорогих лота: от 5 до 20 биткоинов. Организаторы рассчитывают продать 611 биткоинов, общая стоимость которых превышает 28 миллионов евро, отмечают СМИ.

Первый лот – 0,11 биткоина – вызвал большой ажиотаж у участников торгов. Ставки очень быстро взлетели вверх. "Я напоминаю, что мы продаем не один биткоин, а лишь 0,11 биткоина", — отметила ведущая аукциона, когда ставки превышали 20 тысяч евро. В конечном итоге лот — 0,11 бикоина – был проданы за 26,8 тысяч евро. Второй лот (1,1 биткоина) приобретен за 45 тысяч евро.

Начальная цена за один биткоин составляла 30 тысяч евро, в конечном итоге такой лот продается за 40,1 тысяч евро и выше. Стартовая цена за два бикоина сначала была на уровне 60 тысяч, затем ее повысили до 70 тысяч. В среднем, чтобы купить на аукционе 2 биткоина, надо было заплатить более 81 тысячи евро. Четверть биткоина (0,25) на старте предлагалась за 8 тысяч евро, покупали ее более чем за 12 тысяч евро. Половина биткоина приобреталась за 20 тысяч и выше.