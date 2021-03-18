МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Выбросы углекислого газа, вызванные притоком каждого нового миллиарда долларов в биткоин, примерно равны выбросам от 1,2 миллиона автомобилей, подсчитал Bank Of America в своем обзоре по самой популярной криптовалюте в мире. Эксперт предупредил о возможных скачках биткоина

"Сеть (производства биткоинов – ред.) выбрасывает в атмосферу 60 миллионов тонн углекислого газа – столько же, сколько Греция. Вдобавок, каждый приток миллиарда долларов в биткоин провоцирует такой же рост выбросов CO2, как 1,2 миллиона автомобилей с двигателем внутреннего сгорания", — говорится в обзоре.

Также банк обращается к вопросам управления и социальной значимости криптовалюты. Так, он отмечает, что "демократизация денег и анонимность владения могут быть позитивны на территориях с коррумпированными финансовыми системами". И все же, по мнению Bank Of America, минусы перевешивают: в частности, анонимность способствует преступной деятельности.

Так, компания Reprisk, занимающаяся изучением данных по экологическому, социальному и корпоративному управлению, выяснила, что 181 компания в мире столкнулась с рисками из-за биткоина, связанными с отмыванием денег, взяточничеством, мошенничеством и нарушениями конфиденциальности данных, указывается в обзоре.