МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инвестиционный банк Morgan Stanley станет первым крупным американским банком, который предоставит возможность инвестировать в биткоин-фонды своим клиентам. Первые инвестиции могут быть сделаны уже в апреле, а финансовые консультанты обязаны до этого пройти обучение по работе с новыми предложениями для клиентов. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на свои источники. Чистая прибыль Morgan Stanley выросла до рекордного уровня в 2020 году

Отмечается, что доступ к фондам на основе биткоина получат только состоятельные клиенты. Инвесторы должны иметь активы под управлением банка на сумму не менее двух миллионов долларов, инвестиционные компании — от пяти миллионов долларов. При этом они смогут вложить в криптовалютные активы не более 2,5% от своего капитала. В Morgan Stanley считают, что подобный волатильный актив подходит для инвесторов с "агрессивной толерантностью к риску".

Инвестиционный банк, под управлением которого находятся активы клиентов на сумму четыре триллиона долларов, запускает доступ к трем фондам, которые позволяют владеть биткоином. Отмечается, что на доступе к криптовалютным активам настояли сами клиенты банка.

Два фонда представляет криптокомпания Galaxy Digital, основанная Майком Новограцем. Еще один запустила управляющая активами компания FS Investments совместно с биткоин-компанией NYDIG. Минимальный размер инвестиций в Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP составляет пять миллионов долларов, в Galaxy Bitcoin Fund LP и FS NYDIG Select Fund — от 25 тысяч долларов. Биткоин обновил исторический максимум

Подразделения по управлению активами других крупных инвестиционных банков США (Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America) не позволяют своим консультантам предлагать прямые инвестиции в биткоин. В начале марта инвестиционный банк JPMorgan представил новый продукт — корзину акций компаний, связанных с криптовалютой. В их числе оказались компания по разработке софта для хранения биткоинов MicroStrategy и платежный сервис Square Джека Дорси, представляющий услуги блокчейна.