Банк рассказал о разрушительном влиянии биткоина на экологию
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Выбросы в атмосферу углекислого газа, которые были вызваны инвестициями одного миллиарда долларов в биткоин, равны выбросам, производимым 1,2 миллиона автомобилей.
О таком разрушительном влиянии криптовалюты на экологию планеты говорится в обзоре Bank Of America "Маленькие грязные секреты биткоина".
Как сообщает CNBC со ссылкой на обзор Bitcoin's dirty little secrets, при майнинге криптовалют и операциях с биткоинами каждый год в атмосферу выбрасывается 60 миллионов тонн углекислого газа.
Это столько же, сколько Греция.
По мнению экспертов банка, биткоин "непрактичен как средство сбережения или платежный механизм". Курс криптомонеты не привязан к инфляции, он очень волатилен.
Bank of America отмечает, что в мире есть только одна причина владеть цифровой валютой. Это спекуляции на его растущей цене.
В отчете поясняется, что 95% биткоинов контролируются владельцами 2,4% кошельков.
https://1prime.ru/cripta/20210319/833270920.html