МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Выбросы в атмосферу углекислого газа, которые были вызваны инвестициями одного миллиарда долларов в биткоин, равны выбросам, производимым 1,2 миллиона автомобилей.

О таком разрушительном влиянии криптовалюты на экологию планеты говорится в обзоре Bank Of America "Маленькие грязные секреты биткоина".

Как сообщает CNBC со ссылкой на обзор Bitcoin's dirty little secrets, при майнинге криптовалют и операциях с биткоинами каждый год в атмосферу выбрасывается 60 миллионов тонн углекислого газа.

Это столько же, сколько Греция.

По мнению экспертов банка, биткоин "непрактичен как средство сбережения или платежный механизм". Курс криптомонеты не привязан к инфляции, он очень волатилен.

Bank of America отмечает, что в мире есть только одна причина владеть цифровой валютой. Это спекуляции на его растущей цене.

В отчете поясняется, что 95% биткоинов контролируются владельцами 2,4% кошельков.