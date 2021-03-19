МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Биткоин настроен на стабилизацию, его курс к вечеру пятницы может достигнуть 58,5 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Банк рассказал о разрушительном влиянии биткоина на экологию

"На криптовалютном рынке сохраняется психологический фон, способствующий стабилизации биржевого курса биткоина с небольшой тенденцией к его повышению. По нашим оценкам, к вечеру 19 марта курс первой криптовалюты составит $58 500 за монету", — сказал он.

Стоимость биткоина росла в четверг вечером более чем на 8% за сутки, превысив отметку 60 тысяч долларов после падения с исторического максимума почти на 14%. Утром в пятницу, в частности, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин торгуется примерно на уровне 58,1-58,2 тысячи долларов.

Биткоин 13 марта в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта он падал до 53 271 доллара, то есть на 13,9%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.