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2021
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Биткоин на биржах Турции подскочил к $100 тысячам на фоне обвала лиры
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Падение национальцой валюты Турции подтолкнула на местных одноранговых биржах стоимость биткоина к отметке в сто тысяч долларв. Как следует из данных LocalBitcoins.com, самая... ПРАЙМ, 22.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Падение национальцой валюты Турции подтолкнула на местных одноранговых биржах стоимость биткоина к отметке в сто тысяч долларв.
Как следует из данных LocalBitcoins.com, самая популярная в мире криптовалюта торгуется в отметке $94 тысячи за монету.
Максимальная цена покупки биткоина на середину дня составляла 752,4 тысячи турецких лир. По актуальному курсу это равно $94 тысячам.
В то же время, как пишет РБК со ссылкой на данные Coingecko, биткоин на 13:20 по московскому времени составляет $58 тысяч.
Напомним, что в понедельник, 22 марта, курс национальной валюты Турции обваливался на 18%. Это произошло на новостях об увольнении главы Центрального банка республики.