МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Падение национальцой валюты Турции подтолкнула на местных одноранговых биржах стоимость биткоина к отметке в сто тысяч долларв.

Как следует из данных LocalBitcoins.com, самая популярная в мире криптовалюта торгуется в отметке $94 тысячи за монету.

Максимальная цена покупки биткоина на середину дня составляла 752,4 тысячи турецких лир. По актуальному курсу это равно $94 тысячам.

В то же время, как пишет РБК со ссылкой на данные Coingecko, биткоин на 13:20 по московскому времени составляет $58 тысяч.

Напомним, что в понедельник, 22 марта, курс национальной валюты Турции обваливался на 18%. Это произошло на новостях об увольнении главы Центрального банка республики.