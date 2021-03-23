МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. За прошедшие сутки стоимость биткоина на криптобирже Binance опускалась на 8%, до двухнедельного минимума в 53 тысячи долларов. По состоянию на 13:30 мск цена главной криптовалюты составляет 54,6 тысяч долларов, констатирует РБК.

Напомним, что котировки криптовалюты начали резко снижаться 20 марта, после того как не смогли преодолеть отметку в 60 тысяч долларов. Неделей ранее актив установил исторический максимум стоимости выше 61,8 тысяч долларов.

СЕО Coinspaid Максим Крупышев отмечает, что биткоин уже торгуется на максимальных исторических уровнях, поэтому неудивительно, что держатели крупных портфелей предпочитают не ждать дальнейшего повышения. По его мнению, "сейчас на рынке наблюдается вполне ожидаемая и классическая ситуация: крупные инвесторы выйдут из ситуации в плюсе, зафиксировав прибыль благодаря мелким и средним инвесторам". Основатель криптобиржи допустил подорожание биткоина до $300 тысяч

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур уверен, что текущее снижение биткоина имеет больше техническую природу, чем фундаментальную. По его мнению, нынешнее снижение котировок для главной криптовалюты могло произойти на фоне слабой реакции рынка на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

"Пауэлл не привнес ничего нового в позиции официальных властей США. Однако, он сделал оговорку, что биткоин "скорее является заменителем золота, а не доллара», что играет в плюс главной криптовалюте", — пояснил эксперт.

Также он напомнил о ситуации на турецких криптобиржах, где стоимость биткоина приближалась к 100 тысячам долларов из-за падения курса лиры. "Это доказывает способность биткоина быть эффективным защитным активом", добавил он.

ПОТЕНЦИАЛ ИСЧЕРПАН

"Биткоин во многом исчерпал краткосрочный потенциал, и сейчас активу нужны какие-то дополнительные мощные драйверы для роста", утверждает Максим Крупышев. По его словам, "сейчас таких драйверов нет". Он также заметил, что главная криптовалюта уже торгуется выше самых оптимистичных прогнозов, сделанных в прошлом году.

"Мало кто думал, что уже в начале 2021 года биткоину удастся дотронуться до 60 тысяч долларов. До 35-40 тысяч долларов — да, но до 60 тысяч долларов — это было приятным бонусом для ходлеров", — отметил СЕО Coinspaid.