МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. На следующей неделе станет понятно, исчерпан ли потенциал биткоина — немного снизится волатильность на рынках, которую все сейчас наблюдают (снижаются биржевые индексы, падают валюты развивающихся рынков, дешевеет нефть и т.д.), пояснил "Инвест-Форсайту" директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий. Биткоин дорожает на заявлении Маска

Кроме того, президент США Джо Байден инициирует новый пакет стимулирующих мер на $3 трлн, из которых, вероятно, больший процент пойдет на помощь населению. В отличие от предыдущего пакета в $1,9 трлн, где $1 трлн пошел на поддержку американцев.

Получение средств от государства может стать серьезным импульсом для роста биткоина, так как многие понесут эти деньги на биржи, в том числе криптовалютные, поясняет эксперт.

"Прием биткоинов в качестве оплаты за автомобили Tesla — это тоже сигнал, чтобы удержать на высоких уровнях цену биткоина. Скорее всего, еще какое-то время актив будут поддерживать — вероятность этого высока за счет раздачи "вертолетных" денег населению США. Поэтому, скорее всего, еще определенный рост будет. Но не слишком высокий — до $60-65 тысяч, и на короткий период", — прогнозирует Александр Хвойницкий.