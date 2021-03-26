МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, американский инвестор-миллиардер Рэй Далио заявил, что существует "большая вероятность" того, что биткоин может быть объявлен вне закона. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт" со ссылкой на Yahoo Finance. Эксперт сказал, что ждет биткоин в ближайшее время

В 1934 году власти США объявили незаконным частное владение золотом, потому что "не хотели, чтобы золото конкурировало с деньгами и кредитами", отметил финансист. По его мнению, нечто подобное может произойти и с биткоином.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что центральные банки всего мира могут почувствовать угрозу системе фиатных денег. И если они это ощутят, то могут попытаться и запретить биткоин. Ведь это сделать достаточно просто: майнинг-пулы физически находятся в той или иной локации, на территории определенных государств, поэтому их можно свернуть, и тогда сеть биткоина упадёт.

"Но вероятнее всего, что криптовалюты — это некий промежуточный этап по переходу от фиатных денег к цифровым. Ведь совершенно не зря многие центральные банки сами инициируют начало хождения цифровых аналогов валют на своих территориях, — сказал эксперт. — В Китае этот опыт сейчас распространяется повсеместно, в ЕС намерены проводить эксперимент по внедрению цифрового евро уже в этом году (как и российский Центробанк, который анонсировал программу цифрового рубля во второй половине 2021 года)".