МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Биткоин взял курс на стабилизацию, его стоимость к вечеру пятницы будет колебаться в районе 52 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Эксперт предупредил о возможном запрете биткоина

Психологический фон на крипторынке пессимистичен после жесткой корректировки курса биткоина в течение пары недель, однако он начинает постепенно выравниваться, считает собеседник агентства.

"Повышенная тревожность участников рынка заставляет их осмотрительнее относиться к уже приобретенным активам, а наметившаяся утром стабилизация начинает внушать надежду на спокойствие. По нашим оценкам, сегодня к вечеру курс биткоина будет колебаться в районе отметки в 52 000 долларов за монету", — сказал Панушкин.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%. Затем цена пошла вверх, 18 марта ненадолго вернувшись к психологической отметке в 60 тысяч долларов.

На этой неделе криптовалюта торговалась ниже этой отметки, а в четверг, 25 марта, курс биткоина опять резко упал — на 10%, до 51 тысячи долларов. В пятницу утром на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торгуется в районе 52,7 тысячи долларов.