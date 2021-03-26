МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Курс биткоина может снизиться до психологической отметки в 50 тысяч долларов, а локальным минимумом может стать отметка в 49 тысяч долларов, рассказал РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина на пятницу

На фоне опасений, связанных с истечением рекордного срока действия опционов на 6,1 миллиарда долларов (BTC) 26 марта, цена на биткоин опускалась до 50,8 тысячи долларов, отметил эксперт. "Аналитики считают, что следующим важным уровнем станет психологическая отметка 50 тысяч долларов, а вероятным локальным минимумом может стать уровень 49 тысяч долларов", — сказал Костарев.

По его словам, участники крипторынка ожидали импульса для роста от двух новостей: Tesla добавила возможность покупки автомобилей за биткоины, а также объявила, что не будет конвертировать эти активы в фиатные деньги.

"Но этого не случилось. Коррекция, которая уже формировалась на рынке не одну неделю, оказалась сильнее ожидаемого положительного импульса. Рынок альткоинов также показал серьезное движение вниз, драматически отреагировав на снижение первой исторической монеты", — резюмировал Костарев. Рубль уверенно растет в рамках коррекции

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 доллара, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 16 марта падал до 53 271 доллара, то есть почти на 14%. Затем цена пошла вверх, 18 марта ненадолго вернувшись к психологической отметке в 60 тысяч долларов.

На этой неделе криптовалюта торговалась ниже этой отметки, а в четверг, 25 марта, курс биткоина опять резко упал — на 10%, до 51 тысячи долларов. В пятницу утром на Binance биткоин торгуется в районе 53,1 тысячи долларов.