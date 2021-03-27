2021-03-27T12:05:32+03:00
2021-03-27T12:05:32+03:00
2021-03-27T12:05:32+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210327/833335160.html
Эксперт назвал новую угрозу для биткоина
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инвестиционный директор компании финансиста Джорджа Сороса Дон Фицпатрик в беседе с агентством Bloomberg рассказала, как пандемия отразилась на статусе и ситуации вокруг самой... ПРАЙМ, 27.03.2021
новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83326/05/833260569.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83326/05/833260569.jpg
https://1prime.ru/images/83326/05/833260568.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83326/05/833260568.jpg
https://1prime.ru/images/83326/05/833260556.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83326/05/833260556.jpg
https://1prime.ru/commodities/20210327/833335056.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Инвестиционный директор компании финансиста Джорджа Сороса Дон Фицпатрик в беседе с агентством Bloomberg рассказала, как пандемия отразилась на статусе и ситуации вокруг самой популярной в мире криптовалюты, а также о том, почему игроки с Уолл-стрит начинают воспринимать ее всерьез.
Она отметила, что для биткоина появление цифровых валют центральных банков (CBDC) станет настоящей угрозой, однако новые продукты не смогут искоренить первую криптомонету полностью.
Фицпатрик предупредила, что CBDC появятся раньше, чем мир этого ожидает. В первую очередь эксперт выделила цифровой юань.
Пандемия коронавируса и экономический кризис привели мир к тому, что торговцы с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьез, отметила она. В другой ситуации крипта могла остаться в статусе второстепенного актива, но инвесторы стали интересоваться биткоином из-за опасений касательно обесценения фиатных валют.