МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Инвестиционный директор компании финансиста Джорджа Сороса Дон Фицпатрик в беседе с агентством Bloomberg рассказала, как пандемия отразилась на статусе и ситуации вокруг самой популярной в мире криптовалюты, а также о том, почему игроки с Уолл-стрит начинают воспринимать ее всерьез. Эксперты рассказали, почему нефть снова пойдет вниз

Она отметила, что для биткоина появление цифровых валют центральных банков (CBDC) станет настоящей угрозой, однако новые продукты не смогут искоренить первую криптомонету полностью.

Фицпатрик предупредила, что CBDC появятся раньше, чем мир этого ожидает. В первую очередь эксперт выделила цифровой юань.

Пандемия коронавируса и экономический кризис привели мир к тому, что торговцы с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьез, отметила она. В другой ситуации крипта могла остаться в статусе второстепенного актива, но инвесторы стали интересоваться биткоином из-за опасений касательно обесценения фиатных валют.