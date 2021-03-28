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Аналитик прогнозирует рост биткоина до $400 тысяч в текущем году
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В течение года стоимость биткоина может достигнуть 400 тысяч долларов за монету, считает стратег Bloomberg Майк Макглоун. Аналитик опубликовал твит, в котором сравнил текущее... ПРАЙМ, 28.03.2021
прогноз, биткоин, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В течение года стоимость биткоина может достигнуть 400 тысяч долларов за монету, считает стратег Bloomberg Майк Макглоун.
Аналитик опубликовал твит, в котором сравнил текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков. На графике показано, что новый потенциальный пик цены в этом году с учетом предыдущего поведения может составить до 400 тысяч долларов за монету.
Нынешний год стал переломным для биткоина: в скором времени он может трансформироваться в глобальный цифровой защитный актив с низким уровнем риска, считает Макглоун.
"Биткойн трансформируется в защитный низкорисковый актив… На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив", — написал он в своем твитере.
По состоянию на 28 марта 12.36 мск биткоин торгуется на уровне 56 388 долларов за монету.