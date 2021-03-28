МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В течение года стоимость биткоина может достигнуть 400 тысяч долларов за монету, считает стратег Bloomberg Майк Макглоун. Эксперт назвал новую угрозу для биткоина

Аналитик опубликовал твит, в котором сравнил текущее положение на рынке с ситуацией в 2013 и 2017 годах, когда курс самой популярной криптовалюты достигал пиков. На графике показано, что новый потенциальный пик цены в этом году с учетом предыдущего поведения может составить до 400 тысяч долларов за монету.

Нынешний год стал переломным для биткоина: в скором времени он может трансформироваться в глобальный цифровой защитный актив с низким уровнем риска, считает Макглоун.

"Биткойн трансформируется в защитный низкорисковый актив… На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом. Скачок развития в 2021 году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив", — написал он в своем твитере.

По состоянию на 28 марта 12.36 мск биткоин торгуется на уровне 56 388 долларов за монету.