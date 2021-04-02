МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Крипторынок настроен на повышение курса биткоина, его стоимость в пятницу может приблизиться к 61 тысяче долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Биткоин вернулся к отметке $60 тысяч

Ранее утром стоимость биткоина впервые с 16 марта превысила 60 тысяч долларов.

"Сегодня психологический фон крипторынка складывается в пользу "быков", ориентируя их на поддержку движения биржевого курса биткоина вверх. Рынок выровнялся и вновь ориентируется на рост. По нашим оценкам, сегодня, 2 апреля, биржевой курс биткоина может подойти к отметке в 61 тысячу за "монету", — сказал эксперт.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.