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Эксперт прогнозирует курс биткоина на уровне $61 тысячи
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Крипторынок настроен на повышение курса биткоина, его стоимость в пятницу может приблизиться к 61 тысяче долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных... ПРАЙМ, 02.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Крипторынок настроен на повышение курса биткоина, его стоимость в пятницу может приблизиться к 61 тысяче долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
Ранее утром стоимость биткоина впервые с 16 марта превысила 60 тысяч долларов.
"Сегодня психологический фон крипторынка складывается в пользу "быков", ориентируя их на поддержку движения биржевого курса биткоина вверх. Рынок выровнялся и вновь ориентируется на рост. По нашим оценкам, сегодня, 2 апреля, биржевой курс биткоина может подойти к отметке в 61 тысячу за "монету", — сказал эксперт.
Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов.