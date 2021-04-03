МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В первом квартале этого года биткоин стал информационным поводом для многих известных персон, в том числе для Илона Маска — любой его твит или заявление относительно цифровых валют приводили к резкому росту криптоактивов, рассказал "Инвест-Форсайту" генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Биткоин вернулся к отметке $60 тысяч

Потом компания Tesla заявила, что готова продавать электрокары за биткоины, что также сильно стимулировало рост монеты.

Многие институциональные инвесторы заявили, что вкладывают в биткоин миллионы долларов, напоминает эксперт. Кроме того, программа стимулирования экономики, которая была принята в США в начале года (на сумму $1,9 трлн), подразумевала раздачу "вертолетных денег" населению.

И многие эти деньги понесли не только на фондовый рынок, но и на криптобиржи, что также стимулировало рост курса. Недавно известная криптобиржа заявила, что намерена провести IPO — это также определенный сигнал для роста курса монет.

"Сейчас биткоин находится в определенном равновесии с текущей ситуацией, но куда он двинется дальше, пока непонятно. При позитивной информации для рынка биткоин начнет рост, при негативной может серьезно упасть. И коррекция на рынке, и резкое увеличение стоимости актива сейчас одинаково возможно. Все будет зависеть от новостного фона", — уверен Майкл Росс-Джонсон.