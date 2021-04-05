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Эксперт прогнозирует курс биткоина на уровне $57 тысяч
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Стоимость биткоина в понедельник будет колебаться в районе 57 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. В... ПРАЙМ, 05.04.2021
криптовалюты, торги, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник будет колебаться в районе 57 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
В пятницу стоимость биткоина впервые с 16 марта превысила 60 тысяч долларов. Но утром в понедельник, в частности, на криптобирже Binance биткоин торгуется чуть ниже 57 тысяч долларов.
После некоторого повышения в середине прошлой недели положительная динамика замедлилась, констатирует эксперт.
"Психологический фон крипторынка складывается пока не в пользу дальнейшего подъема, и по нашим оценкам биржевой курс в течение дня будет колебаться около отметки в 57 тысяч долларов с небольшой тенденцией к продолжению снижения", — прогнозирует Панушкин.
Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался в основном ниже отметки 60 тысяч долларов.