МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник будет колебаться в районе 57 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Цифровая лихорадка. Как майнить криптовалюту в 2021 году

В пятницу стоимость биткоина впервые с 16 марта превысила 60 тысяч долларов. Но утром в понедельник, в частности, на криптобирже Binance биткоин торгуется чуть ниже 57 тысяч долларов.

После некоторого повышения в середине прошлой недели положительная динамика замедлилась, констатирует эксперт.

"Психологический фон крипторынка складывается пока не в пользу дальнейшего подъема, и по нашим оценкам биржевой курс в течение дня будет колебаться около отметки в 57 тысяч долларов с небольшой тенденцией к продолжению снижения", — прогнозирует Панушкин.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался в основном ниже отметки 60 тысяч долларов.