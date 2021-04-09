МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Для криптовалютной отрасли наступил переломный момент. Об этом в интервью MarketWatch заявил президент подразделения Fidelity Investments по работе с цифровыми активами Том Джессоп. Эксперт рассказал, что приведет биткоин к резкому взлету

Он считает, что принятие криптовалют в качестве инвестиционного класса активов в ближайшие годы будет стремительно продолжаться из-за низких процентных ставок по традиционным активам.

Джессоп уверен, что именно пандемия стала катализатором повсеместного принятия биткоина и его признания в качестве цифрового золота. Отмечается, что в марте 2021 года аналогичное заявление делал генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц. Он утверждал, что принятие биткоина достигло переломного момента и инвесторы уже не могут оставаться в стороне от рынка криптовалют.

Напомним, что в начале апреля Fidelity Investments, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, стала членом криптовалютного совета (CCI), который будет заниматься лоббированием в политических кругах и продвигать интересы криптоиндустрии и связанных с ней технологий. Также в совет вошли инвестиционная компания Paradigm, платежный агрегатор Square и одна из крупнейших криптобирж США Coinbase.