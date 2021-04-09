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Финансист заявил о переломном моменте для криптовалют
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Для криптовалютной отрасли наступил переломный момент. Об этом в интервью MarketWatch заявил президент подразделения Fidelity Investments по работе с цифровыми активами Том... ПРАЙМ, 09.04.2021
биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Для криптовалютной отрасли наступил переломный момент. Об этом в интервью MarketWatch заявил президент подразделения Fidelity Investments по работе с цифровыми активами Том Джессоп.
Он считает, что принятие криптовалют в качестве инвестиционного класса активов в ближайшие годы будет стремительно продолжаться из-за низких процентных ставок по традиционным активам.
Джессоп уверен, что именно пандемия стала катализатором повсеместного принятия биткоина и его признания в качестве цифрового золота. Отмечается, что в марте 2021 года аналогичное заявление делал генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц. Он утверждал, что принятие биткоина достигло переломного момента и инвесторы уже не могут оставаться в стороне от рынка криптовалют.
Напомним, что в начале апреля Fidelity Investments, одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, стала членом криптовалютного совета (CCI), который будет заниматься лоббированием в политических кругах и продвигать интересы криптоиндустрии и связанных с ней технологий. Также в совет вошли инвестиционная компания Paradigm, платежный агрегатор Square и одна из крупнейших криптобирж США Coinbase.