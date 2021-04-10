МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Россияне начали активнее выводить из тени свои доходы от операций с криптовалютой и декларировать их для уплаты НДФЛ. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на лидирующие консалтинговые и юридические компании: KPMG, PwC, FTL, Advisers, Borenius. Эту информацию также подтвердили в Центре стратегических разработок (ЦСР). Финансист заявил о переломном моменте для криптовалют

Подобная тенденция связана со вступлением в силу закона о цифровых активах и повышением внимания налоговых органов к иностранным активам россиян. В законе, в частности, указано, что обладатели криптовалюты подпадают под судебную защиту только в случае, если задекларировали ее.

Любые безналичные операции при покупке или продаже криптовалюты фиксируются в истории организации, которая их проводит: банке, брокерской компании и так далее. Налоговая имеет доступ к этой информации, даже если сделки проводятся за границей.

В ФНС отметили, что порядок налогообложения доходов физлиц от операций с криптовалютами уже разъяснен. В письме Минфина № 03-04-07/33234 от 17 мая 2018 года сказано следующее: "Налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение".

На данный момент Госдуме рассматривается законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс, который предполагает введение обязанности граждан информировать о владении криптовалютой, если сумма сделок по ним за год превышает 600 тысяч рублей. За непредставление данных налоговые органы смогут штрафовать нарушителей на 10% от суммы списания цифровой валюты или суммы поступления цифровой валюты лицу, которое ей распоряжается. Также депутаты предлагают ввести штраф в 50 тысяч рублей для лиц и организаций, которые не предоставили в обозначенные сроки информацию о получении права распоряжаться цифровой валютой, в том числе и от третьих лиц.