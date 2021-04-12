МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. После относительной ценовой стабильности в предыдущие дни биткоин вновь ориентируется на рост, его курс к вечеру понедельника может достигнуть 61,2 тысячи долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Финансирование проектов в криптовалюте набирает обороты

"Настроения участников рынка создали психологический фон, формирующий условия для дальнейшего повышения биржевого курса главной криптовалюты, который к вечеру понедельника 12 апреля может составить 61 200 долларов за "монету", — прогнозирует эксперт.

Сейчас, в частности, на криптовалютной бирже Binance биткоин пока торгуется на уровне чуть выше 60 тысяч долларов.