МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Финансист заявил о переломном моменте для криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.23 мск рос в цене на 3,1% — до 62,7 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% — до 62,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.