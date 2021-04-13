Эксперт объяснил, почему Binance Coin подорожает еще на 70%
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цена альткоина Binance Coin впервые на торгах поднималась до отметки $638, с начала 2021 года монета выросла почти в 17 раз. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, в ближайшее время токен поднимется еще выше.
Эксперты ответили изданию на вопрос о том, чем вызвана такая динамика, и почему актив продолжит обновлять максимумы.
Накануне, 12 апреля, стоимость токена Binance Coin достигала исторического максимума — $638. За прошлую неделю токен вырос на 67% (с $338). Рост за месяц составил 115%, а с с начала года актив укрепился практически в 17 раз.
Binance Coin — это токен криптобиржи Binance. Монета используется для оплаты торговых комиссий и при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.
Как рассказал директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников, на курс Binance Coin влияет сразу несколько факторов.
- Рост популярности криптовалют среди широкого круга инвесторов. Новые игроки предпочитают торговать на наиболее устойчивых и надежных площадках, пояснил эксперт.
- Сеть Binance Smart Chain (BSC) получает все большее признание в качестве альтернативы блокчейну Ehereum, говорит в свою очередь Янис Кивкулис, ведущий стратег EXANTE. Он не считает, что рост Binance Coin можно назвать пузырем, поскольку токен показывал последовательно дорожал в течение длительного времени.
Что касается прогноза, то в ближайшее время Binance Coin откатится и будет вынужден пройти процесс консолидации после такого стремительного импульса роста, считает Янис Кивкулис.
Не исключен откат на сотни долларов. Но это лишь усилит стремление инвесторов зайти в актив со скидкой.
"Также ведущий стратег EXANTE прогнозирует, что при сохранении текущих условий в среднесрочной перспективе токен криптобиржи Binance подорожает до $1 тыс. С текущих отметок около $580 это означает рост еще на 72%", — пишет РБК.
https://1prime.ru/cripta/20210413/833450982.html