МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цена альткоина Binance Coin впервые на торгах поднималась до отметки $638, с начала 2021 года монета выросла почти в 17 раз. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, в ближайшее время токен поднимется еще выше. Россиянам назвали возможный курс рубля к концу апреля

Эксперты ответили изданию на вопрос о том, чем вызвана такая динамика, и почему актив продолжит обновлять максимумы.

Накануне, 12 апреля, стоимость токена Binance Coin достигала исторического максимума — $638. За прошлую неделю токен вырос на 67% (с $338). Рост за месяц составил 115%, а с с начала года актив укрепился практически в 17 раз.

Binance Coin — это токен криптобиржи Binance. Монета используется для оплаты торговых комиссий и при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.

Как рассказал директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников, на курс Binance Coin влияет сразу несколько факторов.

Рост популярности криптовалют среди широкого круга инвесторов. Новые игроки предпочитают торговать на наиболее устойчивых и надежных площадках, пояснил эксперт.

Сеть Binance Smart Chain (BSC) получает все большее признание в качестве альтернативы блокчейну Ehereum, говорит в свою очередь Янис Кивкулис, ведущий стратег EXANTE. Он не считает, что рост Binance Coin можно назвать пузырем, поскольку токен показывал последовательно дорожал в течение длительного времени.

Что касается прогноза, то в ближайшее время Binance Coin откатится и будет вынужден пройти процесс консолидации после такого стремительного импульса роста, считает Янис Кивкулис.

Не исключен откат на сотни долларов. Но это лишь усилит стремление инвесторов зайти в актив со скидкой.

"Также ведущий стратег EXANTE прогнозирует, что при сохранении текущих условий в среднесрочной перспективе токен криптобиржи Binance подорожает до $1 тыс. С текущих отметок около $580 это означает рост еще на 72%", — пишет РБК.