МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина будет расти в течение года и к его концу может достигнуть 100 тысяч долларов, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Финансист назвал причины бешеного роста биткоина

Ранее во вторник биткоин обновил исторический рекорд стоимости, достигнув 62,7 тысячи долларов.

"Если говорить о стратегическом плане развития событий на крипторынке, то криптовалюта будет расти в течение всего года и к 31 декабря стоимость биткоина может достигнуть и 100 тысяч за "монету". Эта тенденция, по нашему мнению, относится к любой криптовалюте вообще, а упоминание именно биткоина связано исключительно с его первенством во всех отношениях", — прокомментировал Панушкин.

Исходя из его слов, эта тенденция связана с интересом к альтернативам по отношению к любой фиатной (традиционной) валюте, эмитируемой единым национальным центробанком, имеющим абсолютную монополию на управление рыночной стоимостью национальной валюты, при том что и золото начинает терять свою ценность тысячелетней меры стоимости. Биткоин впервые достиг $62,7 тысячи

"Если сравнить динамику биржевой стоимости золота и биткоина за последние два года, легко можно увидеть ярко выраженную обратно пропорциональную зависимость", — пояснил эксперт.

Безусловно, рост биржевой стоимости биткоина не будет равномерным и прямолинейным, также отметил собеседник агентства: обязательно будут корректировки, обвалы и резкие подъемы. Поэтому любая биржевая игра будет нести в себе элемент риска, и чем короче временной промежуток, на котором способен действовать игрок, тем риск опаснее. А возрастающая на десятки процентных пунктов стоимость значительно увеличивает опасность этих рисков, предупредил эксперт.