МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Потенциал роста котировок биткоина к концу этой недели составляет 65-70 тысяч долларов, заявил РИА Новости резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Акмаль Назиров. Финансист назвал причины бешеного роста биткоина

Ранее во вторник биткоин обновил исторический рекорд стоимости, достигнув 62,7 тысячи долларов.

"Обновление максимумов всегда сопровождается ликвидациями позиций трейдеров, которые ставят на понижение, поэтому цена может снижаться, пока маркетмейкер имеет объемы для скупки всех предложений на рынке. Потенциал роста до конца этой недели составляет 65-70 тысяч долларов", — сказал эксперт.

Также, по его словам, сейчас есть много фундаментальных факторов роста цены биткоина и до ценовых значений в 70-80 тысяч долларов. "Все больше крупных институциональных инвесторов и фондов начинают верить в будущее биткоина и других криптовалют, так как потенциал соответствующего рынка сегодня все более осязаем", — отметил эксперт.

Также Назиров назвал причину продолжительного роста всех рынков, в том числе и рынка цифровых валют: дело во вливаемых в поддержку граждан США деньгах, многие из которых направляются на фондовый рынок и рынок криптовалют.

В итоге, по оценке эксперта, при цене биткоина выше 60 тысяч долларов капитализация всего рынка криптовалют превысила 2 триллиона долларов. А дополнительное размещение денег в цифровом секторе институциональными структурами позволит поднять цену до указанных выше значений. Однако Назиров предупредил, что волатильность биткоина при этом не исчезает, и цены могут варьироваться в диапазоне 3-5 тысяч долларов в короткие промежутки времени.