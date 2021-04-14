МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Продажи NFT (невзаимозаменяемых токенов) выросли первый квартал 2021 года в 20 раз, превысив $2 млрд, пишет CNBC со ссылкой на платформу NonFungible.com, отслеживающей все подобные сделки.

Количество покупателей увеличилось в первом квартале более чем в 2 раза и составило 73 тыс продавцов. Опрошенные эксперты оценивают это как знак роста массового интереса к новым активам. Но владельцы токенов не стремятся от них избавиться. Это создает рост дефицита. При этом сейчас токен стоит в среднем $6585. Для сравнения в четвертом квартале 2020 года невзаимозаменяемый токен стоил $1231.