МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Злоумышленники создали новую схему мошенничества с криптовалютами. Создавая приложения и сервисы на блокчейне (DeFi), они специально оставляют ошибку в коде, пишут "Известия" со ссылкой на криптобиржу Binance.

По словам директора Binance в России и СНГ Глеба Костарева, таким образом они обходят алгоритм и крадут через смарт-контракт средства клиентов. Другой опрошенный изданием эксперт напомнил, что в DeFi сосредоточено более $51 млрд.