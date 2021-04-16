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2021-04-16T04:57:55+03:00
2021-04-16T04:57:55+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210416/833476456.html
Выявлен новый способ мошенничества с криптовалютой
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Злоумышленники создали новую схему мошенничества с криптовалютами. Создавая приложения и сервисы на блокчейне (DeFi), они специально оставляют ошибку в коде, пишут "Известия" со... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Злоумышленники создали новую схему мошенничества с криптовалютами. Создавая приложения и сервисы на блокчейне (DeFi), они специально оставляют ошибку в коде, пишут "Известия" со ссылкой на криптобиржу Binance.
По словам директора Binance в России и СНГ Глеба Костарева, таким образом они обходят алгоритм и крадут через смарт-контракт средства клиентов. Другой опрошенный изданием эксперт напомнил, что в DeFi сосредоточено более $51 млрд.