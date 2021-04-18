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Биткоин упал почти на 12% за сутки
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Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе — примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала... ПРАЙМ, 18.04.2021
биткоин, криптовалюты, торги, новости, финансы, рынки, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе — примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.57 мск цена биткоина снижалась на 11,94% за последние сутки — до 54 916 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,82% — до 55 032 долларов.
В среду, 14 апреля, цена биткоина, в частности, на бирже Binance побила очередной исторический рекорд — 64,85 тысячи долларов.