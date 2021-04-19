МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина после падения в выходные может немного вырасти в понедельник — до 57 тысяч долларов, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Названа криптовалюта, которая угрожает миру дефицитом жестких дисков

В среду, 14 апреля, цена биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance побила очередной исторический рекорд — 64,85 тысячи долларов. Но за минувшие сутки она резко скорректировалась, и минимальная отметка, которую достигал биткоин, составила 53,16 тысячи долларов. Сейчас, по состоянию на 9.24 мск, биткоин на Binance торгуется на уровне почти 56,9 тысячи долларов. Такие же данные на портале CoinMarketCap, высчитывающем среднюю цену более чем по 20 биржам.

"После резкого падения в выходные дни курс биткоина пытается выйти из жесткого пике и вновь пойти в рост. Однако психологический фон крипторынка пока остается в состоянии неуверенности, и мы не ожидаем сегодня сильного роста. К концу дня 19 апреля, по нашим оценкам, курс биткоина составит 57 100 долларов за "монету", — сказал Панушкин.