МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Что такое стейблкоины и зачем их используют при торговле криптовалютой? Эксперты РБК объяснили, зачем в блокчейне нужны цифровые монеты, привязанные к реальным материальным активам, и в чем их преимущество перед "обычными" криптовалютами.

Аналитики рассказали, что в мире криптовалют существуют цифровые монеты, стоимость которых привязана к конкретному физическому активу. Первая такая цифровая валюта, USDT от компании Tether, появилась в 2015 году. Она имеет привязку к стоимости американского доллара в соотношении 1:1. С тех пор количество стейблкоинов заметно увеличилось. Эксперты спрогнозировали цену биткоина к лету

БЛОКЧЕЙН И РЕАЛЬНЫЙ МИР

Основатель платформы стабильных криптовалют Stasis Григорий Клумов пояснил, что "в реальном мире люди используют мерило в виде фиатной валюты, однако блокчейн не понимает, что такое евро или доллар, у него свои метрики — размеры блока, число транзакций, хешрейт". По его словам, "стейблкоины были созданы, чтобы приблизить блокчейн к миру людей и сделать на его основе актив, который можно воспринимать, как единицу измерения ценности".

Помимо привязки к фиатным валютам, стейблкоины могут быть привязаны к драгоценным металлам, природным ресурсам, ценным бумагам, недвижимости и другим физическим активам, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Благодаря этому, стейблкоины имеют меньшую волатильность.

В ЧЕМ ВЫГОДА ИНВЕСТОРА

По мнению Клумова, на криптовалютном рынке стейблкоины выполняют функцию буфера. Через них на крипторынок могут заходить владельцы крупного капитала, добавил он. "Это удобно, поскольку можно превратить сразу большое количество денег в деньги внутри блокчейна и торговать на них или инвестировать", — подчеркнул эксперт.

Однако существует и обратная ситуация, утверждает Клумов, когда у инвестора много криптовалюты, и он не хочет терять ее характеристик. Тогда, по его словам, он конвертирует криптовалюту в стейблкоины и пережидает волатильность на крипторынке. Выявлен новый способ мошенничества с криптовалютой

Деев же, в свою очередь, добавил, что "еще одно преимущество стейблкоинов заключается в том, что такой вид активов может стать со временем альтернативой привычным фиатным валютам в странах, где нестабилен курс национальной валюты".

"Эти активы могут стать переходным вариантом для расчетов в нестабильных экономиках, где зачастую обычные фиатные деньги быстро теряют в стоимости", — пояснил аналитик.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets, в будущем популярность цифровых активов, созданных на основе реальных материальных благ, будет только увеличиваться.