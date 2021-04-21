МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс биткоина может немного отыграть своё предыдущее снижение, достигнув отметки в 56 тысяч долларов к вечеру среды, но общий краткосрочный тренд намечается понижательный, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Эксперты спрогнозировали цену биткоина к лету

В минувшие выходные биткоин сильно потерял в цене после рекордного роста почти до 65 тысяч долларов.

"Психологический фон крипторынка сегодня складывается не в пользу роста ведущей криптовалюты. И хотя сегодня к вечеру 21 апреля биткоин может несколько восстановиться, достигнув биржевой стоимости в 56 тысяч долларов, общий тренд ближайших дней больше ориентирован на медленное движение вниз", — сказал Панушкин.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина сейчас находится на уровне суточной давности — 55,36 тысячи долларов. А на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин немного вырос за последние сутки по состоянию на девять часов утра — на 0,3%, до 55,34 тысячи долларов.