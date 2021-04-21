2021-04-21T09:44:23+03:00
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Биткоину предсказали скорый крах
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Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости. По мнению специалистов, среди которых глава инвестиционного... ПРАЙМ, 21.04.2021
криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.
По мнению специалистов, среди которых глава инвестиционного подразделения консалтинговой компании Alvine Capital Стивен Айзекс, на рынке криптовалют наблюдаются признаки "пузыря", который может "лопнуть" уже в ближайшее время.
Айзекс отметил, что не знает точно, чем это закончится, однако крах биткоина все же случится и "это будет некрасиво".
Напомним, что с конца 2020 года стоимость биткоина и других криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки в 64,8 тысячи долларов за единицу, после чего последовало резкое падение.
На момент публикации стоимость одного биткоина равнялась 55,9 тысячи долларов. Рост за последние сутки составил 1,3%.