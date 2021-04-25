МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Аналитики, опрошенные агентством Reuters рассказали, почему биткоин вместе с остальными криптовалютами столь драматично упали на торгах и почему это падение продолжится. После майских праздников рубль получит шанс пробить максимум года

Итак, биткоин и другие криптовалюты резко упали в пятницу, 23 апреля.

По мнению опрошенных экспертов, причина этого кроется в обеспокоенности держателей криптовалюты тем, что план президента США Джо Байдена по повышению налогов на прирост капитала ограничит инвестиции в цифровые активы, в том числе — в биткоин.

Напомним, что на текущей неделе администрация президента США анонсировала ряд предлагаемых изменений в налоговый кодекс страны. В том числе — план почти удвоить налоги на прирост капитала до 39,6% для граждан, зарабатывающих свыше 1 миллиона долларов в год.

На этом фоне самая популярная в мире криптовалюта упала до отметки в $47 555, впервые с начала марта скатившись ниже отметки в $50 тысяч. На 10:30 по московскому времени воскресенья, 25 апреля, биткоин торгуется на отметке $49 440.

Другие критомонеты — Ether и XRP — потеряли 3,5% и 6,7% соответственно.

Dogecoin — выросла примерно на 8000% за 2021 год — упала на 20%.

"При высоких темпах роста цены на Bitcoin держатели криптовалюты, которые накопили прибыль, будут облагаться налогом", — прокомментировал основатель Bitcoin Center NYC Ник Спанос. По его мнению, курс Bitcoin упадет еще больше в ближайшие дни.

Отмечается, что хотя биткойн упал на 11,3% за неделю, в годовом исчислении монета выросла на 72%.