МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В странах Азии из-за роста интереса к новой криптовалюте Chia дорожают жесткие диски и твердотельные накопители, сообщает издание Time Finance.

Избыточный спрос на накопители еще не привел к глобальному дефициту, однако в некоторых регионах Японии и Китая цены уже успели вырасти на 60-67%. Отдельные модели жестких дисков емкостью от 6 Тб купить в китайских интернет-магазинах уже нельзя.

Согласно результатам журналистского расследования Time Finance, основной причиной взрыва цен является недобросовестность посредников между производителями и продавцами. Некоторые из посредников специально задерживают поставки в розничные сети или даже отзывают партии продукции якобы по требованию производителя. Названа причина сокрушительного падения Bitcoin и других криптовалют

Ситуацию также усугубляют перекупщики, приобретающие жесткие диски для перепродажи, сообщает источник. Так, например, один из перекупщиков заработал на росте цен около 3 миллионов юаней ($461 900) за одни сутки. Издание отмечает, что такие торговцы сейчас активны в группах WeChat.

Chia работает на алгоритме Proof-of-Space-and-Time, использующем в качестве валидатора трансакций дисковое пространство, поэтому для майнинга валюты не нужны вычислительные ресурсы видеокарт. Официальные торги Chia начнутся 3 мая.