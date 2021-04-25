Из-за новой криптовалюты в Азии взлетели цены на жесткие диски
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В странах Азии из-за роста интереса к новой криптовалюте Chia дорожают жесткие диски и твердотельные накопители, сообщает издание Time Finance.
Избыточный спрос на накопители еще не привел к глобальному дефициту, однако в некоторых регионах Японии и Китая цены уже успели вырасти на 60-67%. Отдельные модели жестких дисков емкостью от 6 Тб купить в китайских интернет-магазинах уже нельзя.
Согласно результатам журналистского расследования Time Finance, основной причиной взрыва цен является недобросовестность посредников между производителями и продавцами. Некоторые из посредников специально задерживают поставки в розничные сети или даже отзывают партии продукции якобы по требованию производителя.
Ситуацию также усугубляют перекупщики, приобретающие жесткие диски для перепродажи, сообщает источник. Так, например, один из перекупщиков заработал на росте цен около 3 миллионов юаней ($461 900) за одни сутки. Издание отмечает, что такие торговцы сейчас активны в группах WeChat.
Chia работает на алгоритме Proof-of-Space-and-Time, использующем в качестве валидатора трансакций дисковое пространство, поэтому для майнинга валюты не нужны вычислительные ресурсы видеокарт. Официальные торги Chia начнутся 3 мая.
https://1prime.ru/cripta/20210425/833537440.html