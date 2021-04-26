МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Биткоин к вечеру понедельника будет торговаться в районе 50,7 тысячи долларов, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Названа причина сокрушительного падения Bitcoin и других криптовалют

По состоянию на 9.19 мск, в частности, на криптобирже Binance стоимость главной криптовалюты растет более чем на 6%, до отметки 52,8 тысячи долларов. А днями ранее цена биткоина находилась ниже 50 тысяч.

После длительного падения стоимости биткоин пошел на биржевых торгах вверх, отмечает Панушкин, но советует сохранять прежнюю осмотрительность и осторожность.

"Психологический фон крипторынка пока еще находится под сильным влиянием "медвежьего" тренда, и к концу дня 26 апреля мы ожидаем курс первой криптовалюты вблизи отметки в 50 700 долларов за "монету", — сказал эксперт.