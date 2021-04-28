Эксперт рассказал, почему биткоин может стоить один миллион долларов
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В конце апреля стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун спрогнозировал, что цена биткоина может достигнуть отметки в 100 тысяч долларов. Среди причин Макглоун перечислил инвестиции Tesla в первую криптовалюту, выпуск на ее основе ETF и принятие цифровых активов в качестве альтернативы фиату.
Тем не менее, 100 тысяч долларов — далеко не самый смелый прогноз Макглоуна на криптовалюту. В марте стратег предположил, что цена биткоина может достичь 400 тысяч долларов. В то же время инвесткомпания Guggenheim Partners ожидает курс актива в пределах 400-600 тысяч долларов в долгосрочной перспективе.
Отмечается, что наиболее фантастическая, но ожидаемая отметка для биткоина — 1 миллион долларов. Менеджер по работе с частным капиталом Currency.com Валерий в подкасте "РБК-Крипто" подробно рассказал о том, в каком случае цена первой криптовалюты достигнет этого уровня, а также почему этого может и не произойти. Вот некоторые выдержки из этого подкаста:
- "Биткоин — это платежная система, внутри которой проходят транзакции. Их обрабатывают майнеры, а оборудование становится дороже, при этом нужно все больше мощностей для окупаемости. Чтобы это было выгодно, биткоин должен дорожать";
- "Есть множество причин, почему биткоин может стоить 1 миллион долларов, 2 миллиона долларов, 5 миллионов долларов. А может стоить и 10 тысяч долларов, если пропадет спрос и люди поймут, что Ethereum более интересен как технология";
- "Многие крупные инвестфонды, купившие биткоин, не продают его";
- "На биткоине до сих пор легко можно исполнять элементы пампа";
- "Представьте что будет, если топовые компании, биржевые инвестфонды, управляющие фонды, переведут в биткоин долю своих денежных средств, сейчас хранящихся в американском фондовом рынке или в долларе США";
- "Инвестирование — это не умение делать прогнозы. Это выстраивание предположений. Строить прогнозы — неблагодарное дело";
- "Ценность доллара заключается в том, что вы можете купить за него".
https://1prime.ru/cripta/20210428/833565733.html