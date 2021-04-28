МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В конце апреля стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун спрогнозировал, что цена биткоина может достигнуть отметки в 100 тысяч долларов. Среди причин Макглоун перечислил инвестиции Tesla в первую криптовалюту, выпуск на ее основе ETF и принятие цифровых активов в качестве альтернативы фиату. Эксперт рассказал, что приведет биткоин к резкому взлету

Тем не менее, 100 тысяч долларов — далеко не самый смелый прогноз Макглоуна на криптовалюту. В марте стратег предположил, что цена биткоина может достичь 400 тысяч долларов. В то же время инвесткомпания Guggenheim Partners ожидает курс актива в пределах 400-600 тысяч долларов в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что наиболее фантастическая, но ожидаемая отметка для биткоина — 1 миллион долларов. Менеджер по работе с частным капиталом Currency.com Валерий в подкасте "РБК-Крипто" подробно рассказал о том, в каком случае цена первой криптовалюты достигнет этого уровня, а также почему этого может и не произойти. Вот некоторые выдержки из этого подкаста: