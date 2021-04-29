МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ.  О том, когда цена крупнейших по капитализации цифровых монет может начать снижаться, почему это произойдет, и как выглядит возможная инвестидея, подробно рассказал "РБК-Крипто" популярный аналитик TradingView Олег Жуков (Trade_lab). 

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Он считает, что цикличность свойственна многим явлениям экономики, биржевой рынок не исключение. За трендовыми движениями неминуемо наступает период "затишья", в рамках которого приходится довольствоваться сделками с относительно небольшой амплитудой и краткосрочным временным горизонтом удержания открытой позиции. Аналитик отметил, что именно текущая ситуация располагает к подобной стратегии на криптовалютном рынке в ближайшей перспективе.

Исторический максимум по биткоину приходится на дату прямого листинга акций крупнейшей криптовалютной биржи США — Coinbaise, в связи с чем, приходит мысль, что в очередной раз сработал биржевой принцип: "покупай на слухах, продавай по факту". Многие события и ожидания, которые ранее поддерживали котировки биткоина и других криптовалют, уже в цене. Следовательно, потенциальных драйверов для покорения новых вершин в обозримом будущем становится все меньше.

"Можно заметить, что биткоину так и не удалось закрепиться существенно выше февральских максимумов, при каждом обновлении исторического максимума направление цены разворачивается вниз, это говорит о фиксации позиций со стороны относительно крупных участников. Снижение в апреле, по амплитуде в относительном выражении и характеру движения напоминает коррекцию, которая произошла в феврале текущего года. Есть основание предполагать, что мы еще увидим заход в район 51 тысячи долларов и возможно ниже", — сказал Жуков.

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ТОРГОВЫЙ ПЛАН:

Открываем сделку на понижение (SHORT) по цене 57,5 тысяч долларов:

стоп-лосс — 59 тысяч долларов,
тейк-профит — 51 тысяча долларов,
Риск на сделку — 2% депозита
Вероятность реализации идеи — 65%.

Жуков считает, что место Ethereum уже не выглядит в долгосрочной перспективе настолько устойчивым, как ранее. Конкуренты активизировались и стремительно развиваются, да и комиссии по транзакциям в сети эфириума стали заметно дороже.

"Ethereum, как и Bitcoin, не демонстрирует явно направленную динамику с февраля месяца, в случае пробоя вверх максимумов, тут же наблюдается откат вниз. Предполагаю, что текущая консолидация еще продлится некоторое время, соответственно, есть вероятность возврата к нижней границе. Вместе с тем, наблюдается расхождение экстремумов по индикатору относительной силы (RSI), что также подразумевает перспективу нисходящего движения", — отметил аналитик.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН:

Открываем сделку на понижение (SHORT) по цене 2,67 тысяч долларов:

стоп-лосс — 2,8 тысяч долларов,
тейк-профит — 2,35 тысяч долларов,
Риск на сделку — 2% депозита
Вероятность реализации идеи — 60%.

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РИСКИ

Аналитик уверен, что риски для рассматриваемой идеи есть, они обусловлены в первую очередь общемировой конъюнктурой. Дело в том, что прослеживается положительная корреляция между криптовалютным рынком и фондовым, для которого важным информационным событием на этой неделе будет заседание ФРС США. Жуков подчеркивает, что именно от комментариев и решения монетарных властей будет зависеть ближайшая динамика по рисковым активам. Игнорирование роста инфляции и "голубиный" настрой Джереми Пауэлла, может придать очередной восходящий импульс для финансовых инструментов с потенциально более высокой доходностью, таких, как криптовалюты.