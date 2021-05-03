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Капитализация рынка криптовалют достигла рекордных значений
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Капитализация всего глобального рынка криптовалют достигла рекордных 2,3 триллиона долларов, что превысило показатель самой дорогой компании мира — Apple, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 03.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Капитализация всего глобального рынка криптовалют достигла рекордных 2,3 триллиона долларов, что превысило показатель самой дорогой компании мира — Apple, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
По данным портала по состоянию на 11.52 мск, за последние сутки капитализация криптовалютного рынка выросла на 5,2%, до 2,3 триллиона долларов, при этом почти 48% от общего объема приходится на биткоин — его капитализация составляет 1,1 триллиона долларов, что ниже ее исторического рекорда в 1,2 триллиона, достигнутого в середине апреле.
При этом капитализация американской компании Apple, крупнейшей по стоимости компании в мире, по состоянию на закрытие торгов пятницы составляет 2,19 триллиона долларов.
Цена биткоина при этом сейчас растет на 4%, до 58,8 тысячи долларов.