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Курс Ethereum впервые поднялся выше $3 тысяч
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За последнюю неделю стоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum — увеличилась почти на 50%. Это произошло в то же самое время, как биткоин — самая популярная в... ПРАЙМ, 03.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. За последнюю неделю стоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum — увеличилась почти на 50%.
Это произошло в то же самое время, как биткоин — самая популярная в мире криптовалюта — торговался значительно ниже своих исторических максимумов.
Итак, на утро понедельника, 3 мая, курс Ethereum на криптобирже Binance обновил исторический максимум и поднялся выше $3,14 тысячи.
Последняя волна роста цены данного актива стартовала 25 апреля. За это время крупнейший по капитализации альткоин подорожал практически наполовину. Рыночная оценка Ethereum превысила $357 миллиардов при суточных объемах торгов в $40 миллиардов, согласно данным CoinGecko.
Несмотря на новый исторический максимум Ethereum, биткоин все еще продолжает торговаться ниже своих пиковых отметок: данным на 3 мая 12:35 по Москве, цена первой криптовалюты составляет $58,58 тысячи.
При этом 14 апреля курс биткоина достигал исторической отметки в $64,8 тысячи.