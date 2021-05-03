МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. За последнюю неделю стоимость крупнейшего по капитализации альткоина — Ethereum — увеличилась почти на 50%. Какие автомобили меньше всего дешевеют при перепродаже

Это произошло в то же самое время, как биткоин — самая популярная в мире криптовалюта — торговался значительно ниже своих исторических максимумов.

Итак, на утро понедельника, 3 мая, курс Ethereum на криптобирже Binance обновил исторический максимум и поднялся выше $3,14 тысячи.

Последняя волна роста цены данного актива стартовала 25 апреля. За это время крупнейший по капитализации альткоин подорожал практически наполовину. Рыночная оценка Ethereum превысила $357 миллиардов при суточных объемах торгов в $40 миллиардов, согласно данным CoinGecko.

Несмотря на новый исторический максимум Ethereum, биткоин все еще продолжает торговаться ниже своих пиковых отметок: данным на 3 мая 12:35 по Москве, цена первой криптовалюты составляет $58,58 тысячи.

При этом 14 апреля курс биткоина достигал исторической отметки в $64,8 тысячи.