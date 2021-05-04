МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В ночь на 4 мая курс Dogecoin обновил исторический максимум на отметке в 0,451 доллара. В частности, по состоянию на 09:30 МСК цена альткоина составляла 0,44 доллара. За прошедшие сутки он подорожал на 15%. Об этом сообщает РБК. Названы последствия использование ЭРА-ГЛОНАСС для российских водителей

Рыночная капитализация проекта достигла 56,9 миллиардов долларов, что выше, чем у стейблкоина Tether (52,3 миллиардов долларов), а также компаний Ford и Twitter (45,1 миллиардов долларов и 43,1 миллиарда долларов соответственно).

Отмечается, что стоимость криптовалюты растет на фоне анонса трейдерской платформы eToro. Последняя объявила 3 мая о том, что 20 миллионов ее клиентов по всему миру смогут торговать Dogecoin. В компании объяснили, что приняли такое решение из-за высокого спроса со стороны пользователей.

Кроме того, на прошлой неделе глава Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз упомянул криптовалюту в своем твиттер-аккаунте. «The Dogefather. SNL May 8», — так миллиардер анонсировал программу Saturday Night Live, которую он проведет 8 мая вместе с певицей Майли Сайрус.

РБК напомнил, что упоминания криптовалюты и других активов в «Твиттер»-аккаунте Маска не раз становились причиной роста их стоимости.