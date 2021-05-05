МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Аукционный дом Sotheby's во время торгов 12 мая будет принимать криптовалюту в качестве платежа за работу британского уличного художника Бэнкси "Любовь в воздухе", сообщается на сайте аукциона. Знаменитая криптовалюта обновила свой исторический максимум

"По этому лоту благодаря сотрудничеству Sotheby's и Coinbase Commerce будут приниматься платежи в криптовалюте. Интеграция позволит победителю аукциона, если он захочет, заплатить в биткоине или Ethereum", — говорится на сайте аукционного дома.

Аукцион современного искусства, на котором выставят работу Бэнкси, состоится 12 мая в Нью-Йорке. Стоимость лота оценивается в 3-5 миллионов долларов.

Картина, выполненная распыленной из баллона краской в 2005 году, имеет подпись уличного художника и сертификат Pest Control ("Борьба с вредителями") — единственной организации, подтверждающей авторство Бэнкси. На создание картины художника вдохновили волнения в Лондоне, протесты в Греции, "арабская весна" и продолжающийся конфликт в Сирии. Именно это граффити украшает обложку книги Бэнкси "Стена и мир".

Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.