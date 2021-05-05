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Конкурент биткоина за сутки взлетел на 40%
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Сегодня курс Ethereum Classic на криптобирже Binance первые поднялся выше 81,6 доллара. За прошедшие сутки альткоин подорожал на 40%, с начала текущего года — почти в 15 раз... ПРАЙМ, 05.05.2021
ethereum, криптовалюты, торги, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Сегодня курс Ethereum Classic на криптобирже Binance первые поднялся выше 81,6 доллара. За прошедшие сутки альткоин подорожал на 40%, с начала текущего года — почти в 15 раз. Рыночная капитализация проекта превысила 9,8 миллиардов долларов. При этом суточные объемы торгов активом составляют 18,2 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные CoinGecko.
Ethereum Classic появился 20 июля 2016 года в результате хардфорка сети Ethereum. Одно из основных отличий ETC — ограниченность его эмиссии. Всего может быть выпущено не более 210,7 миллионов монет.
Эксперты отмечают, что стоимость альткоина поднимается на фоне общего роста крипторынка. Например, 4 мая Ethereum обновил исторический максимум стоимости выше 3,5 тысяч долларов. В то же время цена Dogecoin за сутки поднималась на 55%, до нового максимума в 0,69 доллара.